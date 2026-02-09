Тупик после Анкориджа: Трамп не спешит возвращать России имущество

Переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном по нормализации дипломатических отношений столкнулся с серьезным замедлением. Несмотря на то что российская сторона уже передала администрации Дональда Трампа пакет конкретных предложений по «перезагрузке» связей, американские власти затягивают с ответом. Основным камнем преткновения остается вопрос возврата захваченной российской дипломатической собственности, который в МИД России называют «приоритетным барьером», мешающим любому дальнейшему прогрессу.

Директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью газете «Коммерсантъ» пояснил, что стороны по-разному оценивают границы допустимых компромиссов. По его словам, Россия настаивает на поэтапном решении проблем, начиная с наиболее острых вопросов, возникших еще в период президентства Джо Байдена и Барака Обамы.

«Мы считаем правильным, двигаясь от простого к сложному, решительно устранять наиболее серьезные барьеры на пути к оздоровлению отношений. Речь идет прежде всего о "старом должке" Вашингтона по возвращению конфискованной при прежних администрациях российской дипсобственности в США», — заявил высокопоставленный дипломат.

Гусаров подчеркнул, что диалог на рабочем уровне с Государственным департаментом сохраняется, однако отсутствие политической воли в США блокирует переход на более высокий уровень контактов.

«Без подвижек по приоритетным вопросам трудно представить полноценную нормализацию отношений между странами», — констатировал представитель ведомства на страницах федерального СМИ.

Нынешнее охлаждение в переговорном треке происходит на фоне противоречивых сигналов из Вашингтона. Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью TV BRICS отмечал, что, несмотря на «хорошую встречу» президентов в Анкоридже в 2025 году, команда Трампа не спешит отменять санкции и указы, принятые его предшественником для «наказания» РФ.