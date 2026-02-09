Орбан набросился на Рютте из-за слов о войне с Россией

Венгерский премьер Виктор Орбан подверг критике слова генсека Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что войска западного военно-политического блока должны присутствовать "на суше, на море и в воздухе" на Украине. Фрагмент его выступления опубликован в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне", — поделился своей точкой зрения он.

Глава венгерского правительства также обратил внимание на слова лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, заявившего, что хотел бы видеть на украинской территории военнослужащих в униформе ЕС. В ответ на это Орбан указал на то, что не желает видеть европейцев, в особенности молодых венгров, принимающих участие в боевых действиях на Украине.

По мнению премьер-министра Венгрии, самые тяжелые времена впереди. Он заверил, что не позволит втянуть свою страну в это безумие.