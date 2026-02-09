Микробиолог объяснил, зачем Эпштейн заказывал цистерны серной кислоты

Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин рассказал, зачем американский финансист Джеффри Эпштейн делал большие заказы серной кислоты. По его словам, это делалось для уничтожения или обезображивания тел убитых до неузнаваемости.

— Так что, скорее всего, для этого, то есть для сокрытия улик. Зубы, кости растворить в такой кислоте не получится, а также это не происходит одномоментно, как показывают в фильмах, — отметил Никулин в беседе с Life.ru.

При этом, чтобы опознать такие тела, потребуется экспертиза ДНК, добавил эксперт.

Стало известно, что в файлах по делу Джеффри Эпштейна нашли черновик заявления о смерти, который оказался датирован за сутки до того, как его тело обнаружили в тюремной камере. Там указана дата 9 августа 2019 года, тогда как официально финансиста нашли мертвым только утром 10 августа.

В общей сложности Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по делу Джеффри Эпштейна. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.