Что происходит в мире: авиакатастрофа в Южной Корее и закрытие Zara на Украине

В понедельник, 9 февраля, в Южной Корее разбился военный вертолет. В этот же день в Турции сообщили об отзыве детской молочной смеси, а правящая партия Японии установила рекорд на выборах.

В Южной Корее разбился военный вертолет

Около 11:00 (по местному времени) 9 февраля в южнокорейской провинции Кёнгидо потерпел крушение военный вертолет Cobra Ah-1s. Как сообщает Yonhap, вертолет батальона 15-й авиационной группы сухопутных войск вылетел в 09:45 на тренировочный полет.

Два человека, находившихся на борту, получили серьезные травмы и были госпитализированы с остановкой сердца; их состояние оценивается как критическое. Причины аварии неизвестны. Военные подчеркнули, что на месте происшествия не было ни взрыва, ни пожара.

СМИ сообщили о закрытии магазинов Zara на Украине

Магазины испанского бренда одежды Zara начали закрываться на Украине из-за убыточности бизнеса. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

В сообщении отмечается, что Zara и еще шесть брендов разорвали договоры аренды с торговыми центрами «Мост-Сити» и «Караван» в Днепропетровске. Под вопросом находится будущее магазинов в Одессе и Харькове. Причиной закрытия магазинов украинские СМИ назвали резкое сокращение количества покупателей.

В Турции отозвали детскую молочную смесь

Министерство сельского хозяйства Турции выпустило предупреждение об отзыве детской молочных смеси Danone Aptamil First, сообщает Haberler. Министерство призвало потребителей не употреблять уже купленную продукцию и вернуть ее продавцам.

По данным Haberler, отзыв связан с обнаружением в продукции токсина цереулида. Министерство сельского хозяйства Турции усилило меры по контролю за импортом детских молочных смесей и потребовало от производителей предоставления отчетов об анализе всех партий от аккредитованных лабораторий. Пятого января компания Nestle инициировала масштабный отзыв партий детских молочных смесей Guigoz и Nidal из-за «потенциального риска наличия токсина цереулида».

Партия Такаити заняла рекордные две трети мест в парламенте

Либерально-демократическая партия (ЛДП) премьера Японии Санаэ Такаити получила 316 из 465 мест в нижней палате парламента - этого достаточно для формирования «супербольшинства», пишет Time. Это лучший результат для ЛДП с момента ее основания в 1955 году. До выборов ЛДП и ее партнер по коалиции - Партия инноваций - занимали 232 места в парламенте. Эксперты рассказали Time, что успех ЛДП на выборах во многом связан со «стилем руководства» Такаити.

Благодаря своему обещанию «работать, работать и еще раз работать» на благо страны, а также активной кампании в социальных сетях, она сумела завоевать расположение разочарованных молодых избирателей. Такаити проводила предвыборную кампанию, выступая за более жесткую позицию по отношению к Китаю, восстановление японской армии, ужесточение иммиграционных правил и экономические реформы. Она также получила «полную и безоговорочную поддержку» президента США Дональда Трампа.

Британцев могут снова запугать «российской угрозой»

Российский посол в Британии Андрей Келин заявил, что Лондон может снова попытаться запугать население вымышленной российской угрозой, чтобы помешать оттоку избирателей. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Келина, в попытках предотвратить отток электората к партии Найджела Фаража власти Британии могут снова заговорить о «внешней угрозе», к примеру, со стороны России. Дипломат заявил, что такую тактику использовал бывший британский премьер Борис Джонсон.