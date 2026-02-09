Запад «почти комично» реагирует на заявления о том, что Россия является частью Европы, и эта очевидная истина звучит там сейчас «как радикализм». Такое мнение высказал военный и политический обозреватель «Царьграда» Илья Головнев.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупала заявил о необходимости вспомнить, что Россия является неотъемлемой частью Европы, возобновить диалог с ней и «положить конец этой эскалации».

Военный и политический обозреватель «Царьграда» Илья Головнев отметил, что в ответ на такой тезис на Западе сразу же «включается дежурный набор ярлыков» об угрозе европейским ценностям, и в нынешней атмосфере даже очевидное «звучит как радикализм».

«А ведь мысль, если убрать истерику, до банальности простая: Россия географически, исторически и экономически встроена в Европейский континент. Энергетика, логистика, безопасность – десятилетиями все это было взаимосвязано. Но стоило политической конъюнктуре измениться, как кнопку «диалог» просто вырвали из панели», - заметил он.

При этом, по словам Головнева, чем дольше европейские политики «делают вид, что России нет в Европе», тем дороже обходится подобная амнезия.