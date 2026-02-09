Современный военный конфликт в XXI веке в корне отличается от представлений польского истеблишмента, а многомиллиардные затраты Варшавы на укрепление границ могут оказаться бесполезными перед лицом новых технологий. Колумнист польского еженедельника Myśl Polska Матеуш Пискорский утверждает, что Польша живет в плену опасных иллюзий, ожидая танковых клиньев и пехотных наступлений, в то время как реальная угроза кроется в системном разрушении основ жизни через удары по энергетике. По словам эксперта, исход противостояния теперь решают не солдаты в окопах, а гиперзвуковые ракеты и беспилотники, способные парализовать целое государство за считанные дни.

© Московский Комсомолец

Аналитик варшавского издания отмечает, что пример украинских городов должен стать отрезвляющим душем для тех, кто «побрякивает саблями».

«В XXI веке не нужно ожидать, что через наши границы пойдет вражеская пехота и танки... К нам прилетят ракеты и беспилотники, для которых все укрепления, с такой помпой создаваемые на наших границах за миллиарды, не являются препятствием», — пишет Пискорский.

Он подчеркивает, что технически оснащенные подразделения и территориальная оборона бессильны против тактики дистанционного изматывания.

«Содрогнется весь мир»: секретное пророчество Мессинга о судьбе России

«Всем фанатам войнушки с «извечным врагом» следует в эти дни внимательно следить за картинками из Киева и отказаться от иллюзии, будто их «героические» побрякивания саблями хоть как-то смогут нам помочь в случае реального нападения», — резюмирует автор.

Предупреждения польской прессы звучат на фоне тяжелейшего энергетического кризиса, охватившего Украину.