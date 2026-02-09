На 103-м году жизни скончалась классный руководитель Лукашенко

В Могилеве скончалась Татьяна Николаевна Карпеченко – классный руководитель президента Белоруссии Александра Лукашенко, ей было 102 года. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что женщина скончалась 9 февраля в 6 часов утра.

Карпеченко преподавала математику в Александрийской школе, где учился Лукашенко. Она была его классным руководителем с 5 по 8 класс. После окончания школы Татьяна Николаевна долгое время знала своего бывшего ученика как коллегу, поскольку будущий президент Белоруссии также работал педагогом.

Глава государства регулярно поддерживал контакт с бывшей учительницей. Так, на 100-летний юбилей он подарил ей белый пуховый платок. Также он регулярно поздравлял ее с днем рождения.

