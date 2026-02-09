Суд в Китае вынес приговор высокопоставленному чиновнику

В Китае экс-глава финансово-экономической комиссии одной из провинций предстал перед судом за коррупцию. Об этом сообщило центральное телевидение Китая CCTV.

© Газета.Ru

Речь идет о бывшем председателе финансово-экономической комиссии провинции Гуйчжоу Ван Бинцине. По данным суда, в период с 2008 по 2023 год он незаконно получил более $3 млн.

Как уточняет CCTV, 9 февраля 2026 года Народный суд средней ступени города Люпаньшуй приговорил Ван Бинцина к 11 годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 1 млн юаней (около $144,4 тыс.). Все имущество, полученное преступным путем, было конфисковано в пользу государства.

Суд учел смягчающие обстоятельства: бывший чиновник добровольно признал вину и раскаялся в содеянном, отмечает телеканал.

Китайские власти на протяжении последних лет проводят масштабные антикоррупционные кампании. Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что коррупция является одной из главных угроз для Коммунистической партии Китая, подчеркнув принцип «нулевой терпимости» к подобным преступлениям.