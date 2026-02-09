Ближний Восток «расчленили» на четыре оси

Несмотря на завершение войны в секторе Газа и ослабление Ирана, Ближний Восток остается в состоянии высокой неопределенности, а его будущее определят четыре «неформальные оси». К таким выводам пришли эксперты клуба «Валдай», ученые РАН Виталий Наумкин и Василий Кузнецов в докладе «На полуслове: Ближний Восток к началу второй четверти XXI века», рассказали «Ведомости».

По мнению авторов доклада, ключевые региональные конфликты далеки от завершения, а отсутствие единой архитектуры безопасности компенсируется ростом влияния арабских монархий. Главным фактором силы на Ближнем Востоке эксперты назвали «внутреннюю устойчивость» властей.

Арабские монархии Персидского залива, обладая значительными ресурсами, выигрывают конкуренцию за лидерство, однако их единство подорвано соперничеством Саудовской Аравии и ОАЭ. Это размежевание эксперты связывают с процессами нациестроительства: внешняя политика государств все больше диктуется их укрепляющейся национальной идентичностью, а не общеарабскими интересами.

Будущие контуры региона, согласно докладу, определят четыре оси: Турция - Катар, Саудовская Аравия - Египет, ОАЭ - Израиль и ослабленный Иран. Роль внерегиональных игроков (России, США и Китая) остается значимой, но они скорее катализируют внутренние процессы, чем меняют их суть.

Ключевые зоны напряженности:

Иран - Израиль: Несмотря на технологическое превосходство Израиля в войне 2025 года, Тегеран сохранил устойчивость системы. Санкции и внутреннее недовольство подталкивают Иран к более тесному союзу с Москвой и Пекином.

Сирия: После падения правительства Башара Асада в 2024 году устойчивость Дамаска остается под вопросом. Отказ от прямых парламентских выборов и отсутствие внешнего консенсуса по будущему страны создают риски развала государственности.

Палестина: Инициированный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» эксперты оценивают скептически. Отсутствие четких механизмов реализации может дать Израилю карт-бланш на жесткие действия в секторе Газа, что чревато появлением новых радикальных структур.

Йемен: Вывод сил ОАЭ из южных районов в начале 2026 года не означает конца гражданской войны. Конкуренция Абу-Даби и Эр-Рияда сохраняется и может привести к росту конфликтности в других точках региона.

Главный вывод доклада заключается в том, что стабильность на Ближнем Востоке теперь зависит не столько от международных договоренностей, сколько от того, способны ли власти стран отвечать запросам собственных обществ.