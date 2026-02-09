«Государственная измена»: почему Стармера бросило в дрожь от «файлов Эпштейна»

Публикация материалов по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна поставила под удар британскую королевскую семью и может стоить кресла премьер-министра Киру Стармеру. Что происходит в Великобритании, разбиралось РИА Новости.

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в создании сети по торговле детьми и эксплуатации несовершеннолетних и заключен под стражу. И по официальной версии он покончил с собой в тюрьме. Министерством юстиции США были опубликованы материалы по резонансному делу, которые содержат многочисленные доказательства связи Эпштейна с политиками, бизнесменами и членами королевских семей, включая британского принца Эндрю.

Помимо многочисленных намеков на то, что принц Эндрю неоднократно пользовался секс-услугами девушек (в том числе из России), которых предлагал Эпштейн, письма разоблачили его ложь по громкому делу массажистки Вирджиния Джуффре (в девичестве Робертс).

Девушка обвинила Эпштейна, что он принуждал ее к сексу, а затем заставлял оказывать непристойные услуги другим важным персонам. При этом одно из писем свидетельствует, что принц знал, что Вирджинии не исполнилось 18 лет. Однако прилюдно герцог все отрицал.

На фоне скандала король Карл III лишил брата всех титулов, а после свежей публикации файлов Эпштейна бывший герцог был «сослан» в уединенный коттедж Вуд-Фарм на окраине королевского поместья Сандрингем. Однако он по-прежнему получает финансирование от королевской семьи и остается в списке претендентов на престол.

«Репутация королевской семьи, безусловно, серьезно пострадала. Однако говорить о том, что британцы в массе против этого института, нельзя. (…) Наследник престола принц Уильям и его супруга пользуются значительной популярностью. И когда он займет трон, это может стабилизировать ситуацию», — отметила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Публикация файлов по делу Эпштейна поставила под удар не только королевскую семью, но и кабинет министров страны. В центре внимания оказался член палаты лордов Питер Мандельсон. Из писем выяснилось, что в бытность министром по делам предпринимательства (2008-2009) он передавал Эпштейну конфиденциальную информацию, благодаря которой тот мог заработать миллионы на финансовых рынках.

А премьер-министр Кир Стармер вынужден был оправдываться перед парламентом за то, что назначил Мандельсона послом в США, зная о его общении со скандальным финансистом. По данным наблюдателей, когда политик произносил свою речь, его руки дрожали.

«Выясняется, что речь не просто о моральной нечистоплотности, а о продаже гостайн. Фактически это государственная измена. Возник вопрос к премьеру: неужели он не ничего знал?», — заметила Елена Ананьева.

Политолог обратила внимание на то, что над Стармером и так висел дамоклов меч из-за крайне низких рейтингов в преддверии майских выборов, и в партии могут посчитать, что лидера пора менять.

Напомним, что ранее Стармер попросил прощения за свое решение назначить Мандельсона послом. По словам премьера, Мандельсон в разговоре с ним «изобразил Эпштейна как человека, которого он едва знал».