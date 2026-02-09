Соединенным Штатам необходимо понять, что для переговоров по достижению мира на Украине нужен широкий парламентский диалог, заявил в своем телеграм-канале находящийся в следственном изоляторе депутат Рады Александр Дубинский.

Пока в Вашингтоне не поймут, что есть необходимость широкого парламентского диалога для достижения мира, этот процесс не сдвинется с мертвой точки, поделился своей точкой зрения нардеп.

По словам украинского парламентария, понимая абсурдность исключения парламента из переговорного процесса по мирным соглашениям, глава киевского режима Владимир Зеленский отправил в Соединенные Штаты «говорящую свинью» спикера Рады Руслана Стефанчука.

По мнению Дубинского, Стефанчук ничего не решает и собрать голоса в украинском парламенте он не может, это должны делать руководители фракций, но их глава киевского режима к переговорам не допускает для монополизации своего контроля за процессом.