Переговоры и компромисс: чего России стоит ждать от Такаити

Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити одержала убедительную победу на досрочных выборах в нижнюю палату парламента, прошедших 8 февраля. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что от Такаити можно ожидать переговоров с Россией.

По предварительным данным, ЛДП может занять около 300 из 465 кресел в парламенте. С учетом мандатов партнера по коалиции - Партии инноваций - правительство получает квалифицированное большинство в две трети голосов, что позволяет преодолевать решения верхней палаты (там у ЛДП нет большинства) и контролировать все парламентские комитеты.

Этот результат стал лучшим для ЛДП за последние годы: он приблизил партию к рекордам периода Синдзо Абэ. Главный оппонент власти - Центристский реформаторский альянс - потерял более половины мест, а его руководство уже заявило о возможной отставке. Успех Такаити эксперты связывают с феноменом «санамании» (высокой популярностью премьера среди молодежи) и безоговорочной поддержкой со стороны президента США Дональда Трампа, который уже анонсировал визит Такаити в Белый дом 19 марта.

По мнению экспертов, теперь премьер сосредоточится на двух ключевых направлениях: экономике и оборонной политике. В экономической сфере правительство намерено бороться с кризисом стоимости жизни. Ключевое обещание - приостановка на два года 8-процентного налога на продукты питания и напитки. Несмотря на популярность этой меры у населения, аналитики Fitch предупреждают о рисках роста инфляционного давления и нагрузке на бюджет в размере до 32 миллиардов долларов ежегодно.

В области безопасности ожидается радикальный пересмотр оборонных доктрин. Прогнозируется рост военных расходов и возможный отказ от «трех неядерных принципов» (запрет на владение, производство и ввоз ядерного оружия). Во внешней политике Такаити сохранит жесткий курс в отношении Китая.

Вопрос нормализации отношений с Россией остается в повестке дня: премьер подтвердила намерение работать над заключением мирного договора, однако эксперты скептически оценивают шансы на компромисс в условиях действующих санкций.

Ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии РАН Виктор Кузьминков считает, что от Такаити можно ожидать переговоров с Россией. Однако научный сотрудник исследовательской лаборатории «Центр японских, корейских и монгольских исследований» МГИМО Владимир Нелидов полагает, что заявления о мирном договоре - «не более чем ритуал».

Такаити уже заявила, что состав ее кабинета министров после выборов, скорее всего, останется без изменений.