«Покинули свои дома»: российские удары вынудили киевлян бежать из города

Сильные морозы, российские удары и проблемы с подачей электроэнергии и тепла в дома вынуждают жителей Киева уезжать из города, а власти признают, что пока не могут справиться с ситуацией. Об этом сообщает CNN.

Ранее «Укрэнерго» заявило, что наиболее сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Киеве, Киевской и Полтавской областях, а также в некоторых районах Харькова и Сум. Минэнерго Украины отмечало, что в стране нет ни одной полностью рабочей электростанции. В связи с этим правительство объявило чрезвычайное положение в энергетическом секторе, а мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы уехать из города.

В воскресенье, 8 февраля, Виталий Кличко сообщил, что сильные морозы в Киеве ожидаются еще минимум четыре дня.

«Мы должны пережить следующие несколько дней, которые будут очень тяжелыми для Киева», — написал он, отметив, что энергетическая инфраструктура Украины оказалась в «чрезвычайно сложном положении».

При этом в министерстве энергетики сообщили, что свет в домах киевлян горит 1-2 часа в сутки. А сами жители города рассказали изданию, что температура в их квартирах опустилась до трех градусов тепла, нет отопления и горячей воды.

Житель одного из 16-этажных домов столицы Украины отметил, что был вынужден покинуть свой дом, также, по его данным поступили около половины киевлян, включая его семью.

В свою очередь национальная компания «Укрэнерго» предупредила, что «масштабы повреждения сетей в настоящее время препятствуют отмене аварийных отключений». А энергетический оператор ДТЭК сообщил, что снижена выработка и на атомных электростанциях.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что попросил Россию о недельном энергетическом перемирии в связи с накрывшей Украину волной холода. После того, как Владимир Зеленский обвинил Москву в нарушении перемирия, американский лидер опроверг эту информацию, подчеркнув, что президент Владимир Путин «сдержал свое слово».