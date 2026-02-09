Премьер Японии Такаити пообещала укрепить обороноспособность страны

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообещала ужесточить национальную оборонную стратегию и обеспечить защиту территории, воздушного пространства и вод страны.

Япония намерена значительно усилить собственные оборонные возможности, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити на пресс-конференции, передает ТАСС. Это заявление прозвучало сразу после выборов, на которых Либерально-демократическая партия под ее руководством одержала убедительную победу.

Такаити подчеркнула: «Мы решительно укрепим нашу политику безопасности. Мы защитим свою страну своими собственными руками – никто не придет на помощь государству, которое не готово само себя защищать».

По ее словам, правительство сосредоточит усилия на защите территории Японии, включая ее территориальные воды и воздушное пространство.

Премьер также обозначила приоритетом дальнейшее развитие вооруженных сил и совершенствование системы национальной безопасности для противодействия возможным угрозам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Либерально-демократическая партия Японии начала официальные обсуждения создания «азиатской НАТО» в 2024 году.

Накануне коалиция премьер-министра Японии Санаэ Такаити одержала историческую победу на выборах.