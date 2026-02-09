Резонанс файлов Эпштейна объяснили

Общественный резонанс после опубликованных файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна связан с шокирующими данными об американской элите, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Скандал, конечно, большой. Такой большой интерес, я думаю, связан с тем, что не каждый раз мы узнаем о том, что представители мировой элиты занимаются педофилией. Плюс сейчас [президент США Дональд] Трамп опубликовал большое количество документов. Другое дело, что если ничего нового в будущих оставшихся документах мы не узнаем, то конечно, скандал будет постепенно отходить на второй план», — сказал Дудаков.

Он выразил сомнения в том, что кого-то из предполагаемых участников вечеринок Эпштейна будут судить. Однако впереди слушания в Конгрессе экс-президента США Билла Клинтона о его связях с финансистом, отметил политолог.

30 января Министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Наибольший интерес вызвало возможное участие президента США Дональда Трампа в сексуальной связи с 13-летней девочкой. В раскрытых архивах также упомянуты контакты окружения Трампа с финансистом, а также причастность целого ряда политиков и крупных бизнесменов к изнасилованиям.