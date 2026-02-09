Раскрыто, как США могут установить контроль над Гренландией

Планы США по строительству военных баз в Гренландии могут привести к установлению американского суверенитета над этими территориями. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» высказала политолог Ирина Стрельникова.

По её мнению, администрация президента Дональда Трампа рассматривает модель, аналогичную британским базам на Кипре — Акротири и Декелия. Эти объекты, созданные в 1960 году, являются заморской территорией Великобритании и находятся под её полным контролем.

Эксперт считает, что Вашингтон в настоящее время отказался от силового давления. Вместо этого США стремятся расширить действие Договора об обороне Гренландии 1951 года, который уже предоставляет Америке право размещать военные объекты и войска на острове без каких-либо арендных платежей.

На сегодняшний день в Гренландии функционирует лишь одна американская база — Питуффик. На ней дислоцировано около 200 военнослужащих ВВС и Космических сил США, а её основные функции включают управление системой раннего предупреждения о пусках баллистических ракет.