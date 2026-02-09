Принц Уильям и Кейт Миддлтон прокомментировали скандал с Эпштейном

Принц Уильям и Кейт Миддлтон через своего представителя прокомментировали скандал с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Я могу подтвердить, что принц и принцесса Уэльские глубоко обеспокоены продолжающимися разоблачениями. Их мысли по-прежнему сосредоточены на жертвах», — заявил представитель супругов.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, в файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III — Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. На снимках, как передавали журналисты, этот человек стоит на четвереньках около женщины, которая лежит на полу.

Эпштейна «похоронили» на бумаге за день до смерти

Скандал вокруг экс-принца Эндрю разразился еще в 2019 году, когда в публичном пространстве всплыла связь королевской особы с Вирджинией Джуффре, работавшей на Эпштейна. В мемуарах она рассказала, что Эндрю вступал с ней в интимные отношения, когда ей было 17 лет. В октябре 2025 года Карл III лишил младшего брата последних титулов и почестей, а также принял решение выселить его из королевской резиденции.