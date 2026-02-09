Вашингтон столкнулся с серьезным сопротивлением европейских союзников и украинских лоббистов при попытке реализовать мирные договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже. По мнению экспертов, администрация Дональда Трампа на текущий момент не способна или не желает в полной мере исполнить взятые на себя обязательства, несмотря на то что Москва уже дала свое согласие на компромиссный сценарий. Переговоры вступили в критическую фазу, когда Белый дом демонстрирует явное бессилие перед лицом «партии войны» в Европе.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с изданием News.ru отметил, что американская сторона оказалась в ловушке собственных обязательств перед сторонниками продолжения конфликта.

«Очевидные трудности образуются с тем, чтобы просто заставить европейцев и украинцев пойти на сделку, условия которой были согласованы еще в Анкоридже. Мы указываем американцам на то, что Россия согласилась пойти на компромиссное решение. Но на текущий момент сами Штаты либо не хотят, либо не могут его в полной мере со своей стороны исполнить», — подчеркнул эксперт.

Эту позицию подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В интервью международной сети TV BRICS глава ведомства напомнил, что принципиальная договоренность была достигнута во время личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, однако реализация плана намеренно затягивается.

«В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили – мы согласились, значит проблема должна быть решена», — заявил руководитель российского дипломатического корпуса.

Лавров также указал на сохраняющееся экономическое давление со стороны Вашингтона, которое диссонирует с публичными обещаниями Трампа о «ярких перспективах» сотрудничества. По словам дипломата, команда нового президента игнорирует необходимость отмены санкционного наследия своего предшественника.