"Большое событие": Маск возвращается в политику

Миллиардер Илон Маск возвращается в политику с крупными пожертвованиями для республиканцев в преддверии промежуточных выборов 2026 года.

Генеральный директор Tesla вложил сотни миллионов долларов в избирательную кампанию 2024 года, но весной прошлого года объявил о планах отказаться от политических расходов, что могло бы стать ударом для Республиканской партии перед важными промежуточными выборами. Однако Маск уже выделил 20 миллионов долларов двум ведущим группам республиканцев к концу 2025 года, согласно федеральным документам, и вложил 10 миллионов долларов в выборы сенаторов Кентукки в прошлом месяце. Это сигнализирует о том, что технологический магнат своим участием может вновь сыграть ключевую роль в борьбе за конгресс предстоящей осенью, сообщает The Hill.

"Маск как донор важен, потому что деньги в политике важны, но сам Маск - это политически значимая фигура", - сказала Кейси Майерс, профессор по связям с общественностью, специализирующаяся на политических кампаниях.

"Для Трампа и для республиканцев это большое событие - иметь на своей стороне самого богатого человека в мире", - сказал республиканский стратег Брайан Сейчик, который был начальником предвыборного штаба в Аризоне во время президентской кампании Трампа в 2016 году.

Маск, обладающий сейчас состоянием в размере более 800 миллиардов долларов, потратил как минимум 250 миллионов долларов на поддержку президентской кампании Трампа в 2024 году, став, безусловно, главным донором предвыборной гонки. После победы Трампа Маск возглавил в его администрации Департамент эффективности управления (DOGE). Однако инициатива по сокращению расходов вызвала серьезные споры, поскольку DOGE стремился урезать значительные объемы государственного финансирования и резко сократить федеральную рабочую силу. Кроме того, политическое влияние миллиардера пошатнулось во время борьбы за вакантное место в Верховном суде Висконсина в апреле прошлого года. Несмотря на то что Маск потратил 12 миллионов долларов на поддержку консервативного кандидата, в итоге победил либерал. В мае генеральный директор Tesla заявил, что сокращает политические расходы. Вскоре после этого он покинул Белый дом на фоне конфликта с Трампом и угрожал создать третью партию.

Однако в конце июня Маск выделил по 5 миллионов долларов для комитета политической активности (Super PAC), связанного с руководством республиканцев в Палате представителей и сенате, а также по 5 миллионов долларов движению Трампа MAGA, согласно документам Федеральной избирательной комиссии США. Вплоть до декабря присутствие технологического магната в политической сфере было достаточно скромным. Он появился на ужине в Белом доме во время государственного визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в ноябре. Однако в середине декабря Маск пожертвовал еще по 5 миллионов долларов двум республиканским Super PAC. А в январе он выделил 10 миллионов долларов комитету политической активности, поддерживающему Нейта Морриса, который баллотируется на замену уходящему в отставку сенатору Митчу Макконнеллу (республиканец из Кентукки), сообщил источник, знакомый с делом.

Пожертвования Маска в Фонд республиканцев в сенате достигли 100 миллионов долларов к концу года, а республиканцам в Палате представителей - 54 миллиона. Все это говорит о его стремлении вернуться в политическую жизнь Вашингтона накануне промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре этого года, заключают эксперты.