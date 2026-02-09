Обзор иноСМИ: «Россия испытывает ЕС», новый алгоритм боевых действий на Украине

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Россия испытывает не Литву. Россия испытывает ЕС»

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене предупредила о гибридных атаках и призвала к усилению европейского лидерства в беседе с немецким изданием Die Welt. По ее мнению, ситуация в Сувалкском коридоре может стать критической для НАТО и ЕС. Сувалкский коридор представляет собой 100-километровый участок суши, протянувшийся вдоль литовско-польской границы, между Белоруссией на востоке и Калининградом на западе. В то время как Вашингтон пересматривает глобальное военное присутствие США, Вильнюс продолжает укреплять свою оборону и налаживать более тесные связи с европейскими партнерами, подчеркивается в статье.

Ругинене заявила, что в воздушное пространство Литвы сейчас вторгаются воздушные шары с территории Белоруссии. Она назвала эти вторжения сочетанием «контрабанды сигарет и гибридной атаки». Министр подчеркнула, что эти шары очень трудно обнаружить, поскольку они летают на высоте до восьми километров и развивают скорость до 200 километров в час. Власти «не могут просто сбить шары и позволить 50 килограммам сигарет бесконтрольно упасть». Наибольшей угрозой для Литвы Ругинене назвала гибридные атаки и провокации. По ее мнению, первоочередной задачей должно быть укрепление ЕС и европейских вооруженных сил. Глава МИД подчеркнула, что Польша, Эстония и Латвия также сталкиваются с провокацияи. По ее мнению, «это не литовская проблема, а европейская», и «Россия испытывает не Литву, а ЕС».

«Россия и США возвращаются к наихудшим сценариям»

Истечение срока действия договора, который ограничивал количество ядерных боеголовок России и США, снизит прозрачность в момент высокой напряженности в Европе, пишет BI. Без процессов проверки и формального обмена информацией, таких как посещение ядерных объектов, специалисты по оборонному планированию окажутся в неведении, подчеркивает издание. В феврале истек срок действия последнего крупного соглашения о контроле над вооружениями между Россией и США - договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Эксперты, опрошенные BI, считают, что это заставит как США, так и Россию снова рассматривать наихудшие сценарии развития событий. Россия и США - страны с крупнейшими ядерными арсеналами, даже спустя десятилетия после окончания холодной войны. Быстрое наращивание Китаем своего ядерного арсенала вызывает беспокойство у американских лидеров, несмотря на обещание Пекина не применять такое оружие первым. Предсказуемость, которую обеспечивал СНВ-3, исчезла. Без ограничений количество межконтинентальных баллистических ракет (МБР) может быть увеличено таким образом, что возникнет риск новой гонки вооружений.

Сейчас все развернутые в США МБР несут только одну ядерную ракету, но около половины имеют возвращаемые аппараты Mk21A, которые могут нести три. По оценкам экспертов, численность американских межконтинентальных баллистических ракет может удвоиться (с 400 до 800) за счет загрузки резервных боеголовок. Самый быстрый способ наращивания - это переоборудование бомбардировщиков B-2 Spirit и B-52 для перевозки большего количества бомб. Однако это не означает, что США и Россия немедленно начнут предпринимать такие шаги. Загрузка боеголовок потребует значительных ресурсов, планирования логистики и времени, может обострить напряженность и вызвать опасения по поводу уязвимостей. Но в отсутствие договора СНВ-3 недоверие и предвзятость могут подтолкнуть ядерные державы к увеличению арсеналов. По словам экспертов, это создаст эффект домино: если США увеличат количество боеголовок из-за опасений по поводу действий России, Россия сделает то же самое. США не ответили на предложение России продлить ограничения: американцы настаивают на включении Китая в любой новый договор о ядерном сдерживании, но Пекин пока отказывается от участия в переговорах.

«Украинский бизнес пытается справиться с ЧС в энергетике»

На фоне чрезвычайного положения в энергетике украинский бизнес массово переходит на использование генераторов, пишет Daily Mail. Затраты на приобретение и эксплуатацию генераторов для преодоления перебоев с электроснабжением - лишь одна из многих проблем, с которыми сталкиваются украинские предприниматели. По словам чиновников, острое нехватка рабочей силы из-за мобилизации и миграции, риски для безопасности, снижение покупательной способности и сложная логистика усугубляют ситуацию. Украинская предпринимательница, открывшая пекарню в 2022 году, заявила, что не знает, что значит работать в «нормальных условиях», но никогда не сталкивалась с такими трудностями, как сейчас. Ее производство полностью зависит от электроэнергии, а генератор сжигает топливо на сумму около 16 долларов (1200 рублей) в час.

Украинский общепит также переживает самый сложный период за последние 20 лет. Хотя предприятия готовились к отключениям электричества, никто не ожидал такой холодной зимы. Особенно тяжело пришлось небольшим кафе и семейным заведениям, поскольку у них меньше всего финансовых ресурсов. В декабре и январе предприятия работали в убыток. Рентабельность производства одежды на Украине упала примерно на 50 процентов, отчасти из-за отключений электроэнергии. По оценкам аналитиков, если украинскому бизнесу удастся адаптироваться, потери производства могут быть ограничены примерно одним-двумя процентами ВВП. Но если сбои в энергосистеме затянутся, это может привести к более значительным потерям, достигающим двух-трех процентов ВВП.

«Следующий гегемон Европы: опасности немецкой мощи»

В последние десятилетия Европа переживала один кризис за другим и европейские чиновники беспокоились не о том, что Берлин может стать слишком сильным (как было перед Второй мировой войной), а о том, что он слишком слаб, https://www.foreignaffairs.com/germany/europes-next-hegemon-liana-fix пишет Foreign Affairs. Немецкая армия должна «тратить больше и производить больше», заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в 2024 году. После многочисленных задержек немецкая программа Zeitenwende - обещание стать одним из лидеров европейского оборонного рынка - наконец становится реальностью. В 2025 году Германия потратила на оборону больше, чем любая другая европейская страна в абсолютном выражении. Сегодня ее военный бюджет занимает четвертое место в мире, сразу после России. Ожидается, что ежегодные военные расходы Германии достигнут 189 миллиардов долларов в 2029 году, что более чем в три раза превышает показатель 2022-го. Германия даже рассматривает возможность возвращения к обязательной воинской повинности, если ее армия, Бундесвер, не сможет привлечь достаточное количество добровольцев. Если страна продолжит следовать намеченному курсу, она снова станет великой военной державой до 2030 года.

В Европе в целом рады восстановлению Берлином своей армии для «защиты от России». Но европейцам следует быть осторожными в своих желаниях, считает автор статьи. Сегодняшняя Германия пообещала использовать свою огромную военную мощь на благо всей Европы. Однако, если это не остановить, немецкое военное доминирование может в конечном итоге привести к расколу на континенте. Франция по-прежнему обеспокоена тем, что её сосед становится крупной военной державой - как и многие в Польше. По мере укрепления позиций Берлина подозрения и недоверие могут расти. В худшем случае может возобновиться конкуренция. Франция, Польша и другие государства могут попытаться уравновесить Германию, что отвлечёт внимание от России и оставит Европу разделённой и уязвимой. «Кошмарные последствия» особенно вероятны, если к власти придет крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), набирающая популярность в опросах, считает автор статьи. Эта сила давно критикует ЕС и НАТО, а некоторые из ее членов выдвигают реваншистские претензии на территории соседних стран. Германия под контролем AДГ может использовать свою власть для запугивания или принуждения других стран.

«Новый алгоритм боевых действий на Украине»

Россия перешла к кибернетическому методу ведения боевых действий, где классические категории взятия территорий уступают место управлению системной устойчивостью, пишет немецкая газета Junge Welt. В этой стратегии линия фронта служит не целью, а инструментом мониторинга процесса истощения ресурсов противника. Вместо поиска решающего сражения Москва реализует непрерывный контур боевых действий, в котором интенсивность ударов математически настраивается так, чтобы удерживать собственную систему в стабильном состоянии, одновременно перегружая логистику, экономику и мобилизационный ресурс оппонента. Конечной целью является не какой-то единственный конкретный прорыв, а достижение критического системного сбоя у противника, при котором структура его управления и снабжения просто перестает функционировать.

Традиционная концепция общевойскового боя, основанная на синхронизации танков, пехоты и артиллерии, теряет эффективность на современном «прозрачном» поле боя, где любая концентрация сил мгновенно обнаруживается и уничтожается. Россия адаптируется к этим условиям через создание автономных «молекулярных» подразделений, таких как «Рубикон», которые действуют в «режиме разъединения»: они ведут независимую разведку и самостоятельно выбирают цели без привязки к громоздким бригадным структурам. Такая децентрализация превращает боевые действия в работу автономных кластеров уничтожения и сенсорно-эффекторных сетей, подчеркивает автор статьи. Этот сдвиг от сражений к управляемому процессу адаптации и изматывания непонятен западной военной мысли, которая по-прежнему склонна оценивать успех конфликта километрами, а не системной выносливостью.