Кубинцы надеются на помощь России на фоне экономической блокады США. Об этом в своей статье заявил спецкор «КП» Григорий Кубатьян, который посетил остров.

Журналист отметил, что на Кубе часто слышал о России: ее обсуждают и на нее надеются. Местные жители с интересом относятся к русским и никогда не против помочь или пообщаться.

«Русский? Москва? Путин? Путин — мощный, классный! Добро пожаловать! На Кубе безопасно…», — пересказал Кубатьян слова бродяги, который ему повстречался.

Кубатьян подчеркивает, что США действительно не любят социалистические страны, однако, если Куба станет капиталистической, это ничего не изменит. Кроме того, он считает, что «отдать» Штатам Западное полушарие за невмешательство в дела Евразии — неприемлемая сделка, которая является опасным заблуждением.

Жители Кубы, по его мнению, такие же, как и россияне, и надеются на помощь Москвы. Остров долгое время оставался твердым к давлению США благодаря единению населения.

«Я не знаю, как мы можем помочь Кубе. Но в мире не так много стран, где нас по-доброму помнят, считают за своих и ждут с какой-то особой ностальгией. И если мы не успеем, Америка Кубу, конечно, додушит и проглотит. А другой такой Кубы у нас уже не будет», — заключил он.

Напомним, что в конце января президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Документ позволяет США вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на Кубу.