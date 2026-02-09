«Камень в Трампа» пролетел мимо: скандальные документы из дела Эпштейна потрачены впустую

Минюст США опубликовал порядка 3 млн файлов из уголовного дела финансиста Джеффри Эпштейна. Это документы, записи и фотографии разного происхождения, собранные ФБР за многие годы, в течение которых шли расследования деятельности финансиста-педофила. Упоминается там и Дональд Трамп, но упоминания эти никто доказательством преступлений считать не готов.

Одним словом, слив компромата мегавзрыва в политических кругах США вроде бы не вызвал. И похоже, не в последнюю очередь из-за момента, когда Минюст все это опубликовал.

Срок публикации ранее выбрал конгресс – не позднее третьей декады декабря 2025 года. Но чиновники замешкались и опубликовали материалы на месяц позже. Теперь конспирологи в растерянности — не ясно, к чему это все можно было бы подшить. И как этот запоздалый подарок задействовать в борьбе партии Трампа и ее безжалостных оппонентов из Демократической партии.

Впрочем, для президента-республиканца некоторый плюсик вроде есть: ушат не блещущих принципиальной новизной новостей пролился в момент, когда это не могло помешать ни одной из его актуальных задач или затей.

О том, можно ли ожидать какого-то серьезного эффекта от публикации на сайте Минюста США мы спросили у политолога, профессора факультета мировой политики ГАУГН Валерия Гарбузова.

-Новая порция информации по делу Эпштейна это что-то значимое только для медиа, или она всерьез может повлиять на политическую ситуацию в США?

-Такого рода информация в любом случае влияет на умы людей, которые всё больше и больше становятся электоратом накануне ноябрьских выборов.

Конечно, это слишком рано какие-то вбросы делать. Обычно что-то самое интересное происходит за месяц или полмесяца до выборов. Тогда эта информация влияет или как-то может влиять на то, как голосуют избиратели. Сейчас это, я думаю, такая пристрелка. Вслед за которой будут появляться ещё какие-то интересные информационные вбросы, которые, конечно, так или иначе влияют или будут влиять на ситуацию в стране и на расклад сил политических в том числе.

-То есть это о выборах в Конгресс?

-Конечно. Но это так же и для любых выборов, в том числе и для президентских… Даже в год президентских выборов всегда начинают появляться какие-то странные новости.

И промежуточные выборы здесь не исключение, потому что от нынешних промежуточных выборов зависит, в принципе дальнейшая судьба Трампа. Демократы, конечно, уже собирают силы, хотят дать ему бой, взять реванш с тем, чтобы уже его колотить, как они это делали они в первый президентский срок. Но для того, чтобы это получилось, нужно готовить население и воздействовать на него всякими разными способами.

Для Америки ничего удивительного здесь нет. Я думаю, что-то интересное будет появляться и весной, и летом, ну, а осенью там уже что-то, наверно, особенное.

- Если рассматривать этот вброс как выгодный какой-то из двух партий - Республиканской, либо Демократической… Есть ли какие-то очевидные плюсы для демократической партии в появлении именно того, что появилось?

-То, что с этим списком документов каким-то образом связан Трамп.

-Только это?

- Ну и это достаточно много — ещё раз кинуть камень в Трампа. Конечно, демократы будут это делать, раз у Трампа есть слабое место —его личное поведение. И то, что мы к сегодняшнему дню знаем, это, я думаю, лишь малая часть того, что было.

Конечно, демократы будут находить что-то новое, искать это новое и периодически это выбрасывать в информационное пространство.

-В медиа уже проскальзывало мнение, что демократам, учитывая, так сказать, разные нюансы этих документов, в общем, стопроцентной пользы от этого вброса нет, что он может оказаться чем-то обоюдоострым. Рассуждения оторванные от реальности?

-Я говорю о том, что, мне кажется, лежит на поверхности. А что касается прессы и журналистов, там, сами понимаете, всё зависит от того, кто пишет. Большие защитники демократов пишут, что это им не очень выгодно и так далее. Я не вижу, почему это могло бы быть невыгодно демократами. В любом случае это больше выгодно демократам, чем республиканцам.