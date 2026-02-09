Победа Либерально-демократической партии Японии под руководством премьер-министра Санаэ Такаити на выборах в нижнюю палату парламента создает благоприятные условия для перезапуска российско-японских отношений. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

По его словам, итоги голосования стали прямым следствием лидерских качеств действующего премьера. Судзуки отметил, что в ходе предвыборной кампании объехал всю страну и видел, какие ожидания избиратели связывают с Такаити. Полученное ею подавляющее большинство мест в нижней палате, как подчеркнул депутат, позволит правительству проводить стабильную и последовательную парламентскую политику.

Судзуки заявил, что глава правительства осознает значимость российско-японских отношений. Он считает, что сложившаяся политическая конфигурация открывает окно возможностей для нового этапа диалога между Москвой и Токио. При этом депутат намерен и дальше напоминать премьеру, что, наряду с союзом с США, для Японии важны и отношения с Россией.

Отдельно Судзуки отметил, что Такаити высоко оценивает вклад экс-премьер-министра Синдзо Абэ в развитие двусторонних связей. По его словам, нынешний премьер хорошо знакома с тем форматом отношений с Россией, который существовал при Абэ, и понимает необходимость возвращения к подобному подходу.

Санаэ Такаити входила в ближайшее окружение покойного Синдзо Абэ. Впервые она заняла министерский пост в 2006 году, в период его первого премьерского срока, став министром по делам Окинавы и так называемых северных территорий. Сам Абэ называл ее одной из ключевых фигур консервативного крыла японской политики.

Мунэо Судзуки считается одним из самых опытных политиков Японии, его парламентская карьера насчитывает более 40 лет. Он давно известен как сторонник подписания мирного договора с Россией и развития двусторонних отношений. В период премьерства Синдзо Абэ Судзуки регулярно участвовал в консультациях по российскому направлению, когда контакты между странами развивались наиболее активно.

В декабре 2025 года Судзуки посетил Москву, где провел встречи с представителями российского руководства и дипломатического корпуса, включая руководство Совета Федерации и Министерства иностранных дел.