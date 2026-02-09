Служба внешней разведки России в понедельник, 9 февраля, сообщила, что ряд иностранных НПО пытается повлиять на ситуацию в Белоруссии.

© Вечерняя Москва

По информации СВР, среди этих организаций — фонды, агентства и структуры из США, Великобритании, Германии, Польши и других стран Европы.

Ведомство отметило на своем сайте, что цель этих НПО — аккумулировать силы и ресурсы, чтобы вновь попытаться дестабилизировать обстановку в республике и добиться смены конституционного строя.

До этого в СВР РФ сообщили, что константинопольский патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств. Там добавили, что это «дьявол во плоти».

Также сообщается, что высшее руководство Великобритании в контактах с Евросоюзом «отчаянно продавливает» кражу российских активов, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear. Служба внешней разведки РФ заявила, что киевский режим и его европейские сообщники подготовили новую схему присвоения западных средств.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по ликвидации «неугодных лидеров» Африки. По информации СВР, Франция прорабатывает варианты свержения нового президента на Мадагаскаре. Париж лихорадочно ищет возможности для «политического реванша» в Африке.