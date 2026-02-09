В Японии оценили влияние победы Такаити на отношения с Россией

Победа на парламентских выборах возглавляемой премьер-министром Японии Санаэ Такаити Либерально-демократической партии создает благоприятную обстановку для пересмотра российско-японских отношений. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Мунэо Судзуки.

По его словам, в Японии на Санаэ Такаити «возлагают большие надежды», а большинство мест в нижней палате парламента у ее партии позволит ей проводить стабильную политику.

«Премьер Такаити понимает важность российско-японских отношений. Я считаю, что создается благоприятная обстановка для нового старта российско-японских отношений», - пояснил депутат, хорошо известный в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора с Россией.

Он напомнил, что Такаити входила в ближайшее окружение покойного экс-премьер-министра Синдзо Абэ, который активно стремился развивать двусторонние контакты.

«Я и впредь буду советовать премьеру Такаити, что американо-японские отношения важны, но важны и российско-японские отношения. Важность российско-японских отношений премьер Такаити знает и сама», - подчеркнул он.

Напомним, что Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Президент РФ Владимир Путин предлагал Токио до конца 2018 года подписать договор, в котором не будет предварительных условий. По задумке главы государства, на основании этого документа Москва и Токио «как друзья» могли бы решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.

Однако в 2022 году Япония присоединилась к антироссийским санкциям. Также японские власти в «Синей книге по дипломатии» впервые с 2003 года официально обозначили южные Курилы как «незаконно оккупированные».