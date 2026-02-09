Проведение выборов на Украине этой весной маловероятно, так как этот процесс неразрывно связан с реальным стремлением к мирному урегулированию, которого у Киева пока не наблюдается. Такое мнение в беседе с изданием News.ru высказал военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, текущая активность западных и украинских политиков в информационном поле не должна вводить в заблуждение — противник намерен затягивать конфликт.

"К сожалению, действия Украины показывают, что к миру она не стремится. Власти страны продолжают устраивать террористические акты, атаковать мирных жителей России", - сказал эксперт, добавив, что скептически относится к сообщениям о подписании мирного соглашения весной и тем более проведении выборов на Украине.

"Владимир Зеленский будет оттягивать этот момент так долго, как только сможет", — подчеркнул Перенджиев.

Политолог полагает, что упоминаемый всеми сторонами прогресс в диалоге касается исключительно второстепенных гуманитарных треков, таких как обмен пленными или возврат гражданских лиц. Обсуждение же ключевых территориальных вопросов, по мнению спикера, вряд ли ведется в конструктивном ключе, а любые попытки навязать мир сейчас будут содержать неприемлемые для Москвы пункты.

"Но когда мы нанесем поражение ВСУ и создадим больше буферных зон, тогда переговоры пойдут активнее", — резюмировал Перенджиев.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщило, что представители США и Украины обсуждают жесткий график урегулирования. Согласно этому плану, проект мирного соглашения должен быть готов уже к марту, а в мае на Украине якобы планируется провести референдум по его утверждению и национальные выборы. Сам Владимир Зеленский также заявлял, что Вашингтон хотел бы видеть завершение конфликта к лету текущего года.