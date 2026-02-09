СМИ: закрытие Таллином погранпунктов с РФ ударит по эстонским перевозчикам

Эстонские автобусные компании понесут самые большие потери от решения правительства закрыть на ночь два пограничных пункта на границе с Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Власти Эстонии с 24 февраля вводят ограничения на трёхмесячный срок. Ночное движение будет запрещено на автомобильных погранпунктах Лухамаа и Койдула.

В правительстве заявили, что эта мера позволит выделить больше ресурсов на охрану границы.

Как отмечают эксперты, больше всех от этого решения пострадают автобусные компании и фирмы, управляющие парковочными зонами на переходах. Перевозчикам уже пришлось отменить ряд вечерних рейсов.

