Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о начале краха сетевых коммуникаций на Украине. Операторам следует готовиться к сценарию, когда электроэнергию вообще перестанут поставлять.

Одновременно глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко сказал, что переговоры сейчас невыгодны для Киева, необходимо продержаться до весны, и ситуация якобы изменится.

Политик, бывший депутат ВР Владимир Олейник в интервью «Свободной Прессе» отметил, что Владимиру Зеленскому абсолютно все равно, где будет проходить линия, где окажется Донбасс — глава режима даже теоретически не может себе представить, что будет жить после завершения конфликта на Украине. Но есть личная безопасность, и для этого Запад ему задачу. Одновременно с этим сложно сейчас представить, кто из лидеров ЕС может дать гарантии лично Зеленскому.

«Американцы не дают. А в Европе кто? Стармер, который шатается? Макрон, который шатается? Непонятный Мерц? «Президент» Украины не нужен даже Израилю, потому что создаст проблему. Скорее всего, будет применен несудебный порядок. И я думаю, что даже не Россия будет предъявлять претензии к Зеленскому как к преступнику. Там же есть целая очередь из людей, которые готовы подержаться за его горло, в том числе Коломойский, Порошенко * и другие. Им не нужно решение суда. Поэтому единственная форма жизни для Зеленского сейчас — это власть», — пояснил собеседник издания.

Политик подчеркнул, что надежды некоторых представителей Киева на весну — наивные. Снег сойдет — начнется следующий страшный этап для страны. Речь идет о потенциальной эпидемии. Электричества нет, отходы сбрасывают беспорядочно. Будет плюсовая температура, и «все полезет». Проблемы нарастают с каждым днем.

«Работает принцип домино — костяшки начинают падать, падать и падать. Денег нет, и не будет. Международный валютный фонд уже отказал. Там говорят: поднимите налоги. А куда уже поднимать? Так что Зеленскому, что называется, день простоять, да ночь продержаться — вдруг что-то произойдет. Тянет резину, как Гитлер в бункере», — заключил Олейник.

Ранее украинский историк Марта Гавришко заявила, что Киев фактически начал войну с выступающими против отправки украинцев на фронт женщинами, которые имеют потенциал для сотрясения власти Зеленского.

* Объединение, членами которого являются: Порошенко Петр Алексеевич, родившийся 26.09.1965 г. р. в г. Болград Одесской области Украинской ССР, Порошенко Алексей Петрович, родившийся 06.03.1985 г. р. в г. Киеве Украинской ССР, Казаков Олег Леонидович, родившийся 31.05.1967 г. р. в г. Санкт-Петербурге, признано экстремистским, его деятельность в России запрещена решением Октябрьского районного суда г. Липецка от 12.02.2024.