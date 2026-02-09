Западных лидеров предупредили о проблеме гарантий безопасности Украины

Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос указал на важность слов главы МИД Финляндии Элины Валтонен об Украине и предостерег западных лидеров от смешивания вопросов безопасности Украины и Европы. Комментарий аналитика опубликован в соцсети X.

© Lenta.ru

Ранее издание Politico сообщило, что власти Финляндии призвали американских чиновников не описывать будущие обязательства по обеспечению безопасности Украины как «подобные статье 5» Устава НАТО, считая, что это может подорвать положение о взаимной обороне, лежащее в основе военного альянса. Глава финского МИД предупредила, что подобные формулировки могут привести к смешиванию гарантий НАТО по статье 5 с любыми двусторонними обещаниями, данными Украине.

«Именно из-за этой проблемы многие эксперты предупреждали европейских лидеров, чтобы они не смешивали безопасность Украины с безопасностью Европы и не утверждали, что надежность коллективной обороны НАТО зависит от исхода войны», — отметил Эпископос.

Ранее стало известно, что США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой уже в марте этого года.