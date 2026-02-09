Суд в США назвал брак Александра и Алии Галицких недействительным

Окружной суд штата Невада признал недействительным брак между бизнесменом Александром Галицким и Алией Галицкой, которая на днях покончила с собой в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре. Об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Суд в Кларке вынес соответствующее постановление ещё 24 ноября 2025 года. В деле фигурировали свидетельство о регистрации брака на территории США от 10 мая 2010 года и решение Верховного суда Калифорнии о его расторжении от 13 марта 2025 года.

Пресненский суд столицы ранее рассматривал два взаимных иска. Александр Галицкий требовал оставить общих детей с ним и взыскать с бывшей супруги алименты. Алия Галицкая подавала иск о разделе совместно нажитого имущества.

По её иску суд наложил арест на недвижимость экс-супруга в России. В списке — квартира и два машиноместа на Патриарших прудах, коттедж в элитном посёлке «Миллениум-парк» на Новорижском шоссе, а также апартаменты в клубном доме «Тургенев» на Сретенке. Их кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей, а реальная рыночная цена, как ожидается, может превысить 1,2 миллиарда рублей.

В суде представители Галицкого утверждали, что в России он якобы был официально женат на другой женщине в тот же период, когда состоял в браке с Алией в США. Об этом говорил адвокат Галицкой.

Алию Галицкую арестовали по решению Истринского суда Подмосковья 6 февраля по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа. В воскресенье стало известно, что она покончила с собой в камере ИВС. После этого полиция начала проверку.