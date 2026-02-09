Соединенные Штаты из опасений перед возможной ядерной войной хотят в максимально сжатые сроки завершить украинский конфликт, заявил в интервью Berliner Zeitung немецкий политолог Йоханнес Варвик.

Он должен закончиться уже в этом году, поделился своей точкой зрения он.

По мнению эксперта, американцы хотят закончить военный конфликт сейчас. По словам аналитика, США занимают позицию, согласно которой интересы безопасности Российской Федерации также должны учитываться. Вашингтон делает это не из чистого человеколюбия, а потому, что боится ядерной эскалации, в которую Соединенные Штаты, хотят они того или нет, будут втянуты, отметил Варвик.

ВС РФ наращивают активность: «тотальный прорыв ВСУ» и размен Херсона

США, возглавляемые Дональдом Трампом, следуют в вопросе Украины правильному курсу, резюмировал специалист.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков ранее говорил о том, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается из-за наступления Вооруженных сил России. По словам пресс-секретаря президента РФ, продолжение конфликта для бывшей советской республики бессмысленно и опасно.