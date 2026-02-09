Швеция не ответила на вопросы России после задержания судна Adler

Посол РФ в Швеции Сергей Беляев заявил РИА Новости о том, что Стокгольм, несмотря на запрос от Москвы, не разъяснил действия шведских служб при задержании судна Adler.

Беляев отметил, что вопросы Москвы Стокгольм так и оставил без ответа, хотя шведские СМИ писали о том, что формальным поводом для задержания сухогруза стало внесение его владельцев в санкционный список.

Посол также напомнил, что в соответствии с Копенгагенским трактатом Швеция обязана обеспечивать мирный проход кораблей через пролив, помимо этого, право судов в случае аварии зайти в один из шведских портов было согласовано. Досмотр в случае, если появились подозрения о том, что проход не является мирным, могут провести береговая служба страны и таможня, а власти королевства не могут препятствовать мирному проходу кораблей, но именно в случае с российским судном имел место дискриминационный подход.