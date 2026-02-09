ФБР пришло к неожиданному выводу по делу Эпштейна

Федеральное бюро расследований (ФБР) США пришло к выводу, что американский финансист Джеффри Эпштейн не являлся руководителем сети по торговле секс-услугами несовершеннолетних для влиятельных людей. Об этом со ссылкой на документы Министерства юстиции США сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, ФБР в течение нескольких лет изучало банковские выписки и электронную почту Эпштейна, проводило обыски в домах финансиста и опрашивало его жертв.

«Хотя следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих факты сексуального насилия над несовершеннолетними девушками со стороны Эпштейна, они обнаружили мало свидетельств того, что этот обладающий широкими связями финансист возглавлял сеть сексуальной торговли, обслуживавшую влиятельных мужчин», — говорится в публикации.

В файлах Эпштейна обнаружили многочисленные упоминания российского миллиардера

Ранее брат Джеффри Эпштейна сделал громкое заявление о его смерти. По словам Марка Эпштейна, с финансистом расправились по приказу президента США Дональда Трампа, поскольку бизнесмен собирался «назвать имена».