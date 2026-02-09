Аэропорт Гаваны на месяц останется без заправки самолетов

Главный аэропорт столицы Кубы временно прекратит заправку воздушных судов авиационным керосином, но продолжит работу в штатном режиме, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

© Московский Комсомолец

Речь идет об аэропорте имени Хосе Марти. По информации собеседника агентства, в период с 10 февраля по 11 марта заправка бортов топливом осуществляться не будет. При этом сама воздушная гавань не закрывается и готова принимать и отправлять рейсы.

В этих условиях авиакомпании смогут выполнять полеты в Гавану только при наличии у самолетов достаточного запаса топлива для обратного маршрута. Ограничение связано с ухудшением ситуации с обеспечением страны нефтепродуктами.

Источник ТАСС указывает, что проблемы с поставками топлива обострились после событий, связанных с действиями США в отношении Венесуэлы, которая ранее являлась одним из ключевых поставщиков нефти на Кубу. Кроме того, отмечается, что администрация США объявила о возможности введения пошлин на товары из стран, продолжающих экспорт нефти на остров.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья публично осудил эти шаги, заявив, что они создают угрозу полной блокады поставок топлива, противоречат базовым принципам международной торговли и формируют крайне тяжелые условия для жизни населения страны.

Официальные власти Кубы пока не сообщили, когда ограничения на заправку самолетов будут полностью сняты.

Читайте также: Долина сменила элитный центр Москвы на лефортовскую хрущёвку