Цель поездки Вэнса в две постсоветские страны назвали

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках поездки в республики Закавказья, в ходе которой он посетит Баку и Ереван, вероятно, планирует обсудить или подписать соглашения о поставках вооружений и мирном атоме. Об этом заявил армянский политолог Сергей Мелконян, передает РИА Новости.

«Сам по себе визит символический, потому что на таком высоком уровне в последний раз руководство США посещало Южный Кавказ в 2012 году. То есть спустя 14 лет прибывает вице-президент. Это как раз показатель того, что у Соединенных Штатов здесь есть какие-то интересы, и они куда-то сворачиваться, по крайней мере, в краткосрочной перспективе не собираются», — отметил он.

Как подчеркнул эксперт, в Баку Вэнс может обсудить поставки американских вооружений Азербайджану. При этом он отметил, что для азербайджанских властей это станет возможностью продемонстрировать, что санкции США, введенные в 1992 году против Азербайджана, фактически больше не действуют. Мелконян отметил, что также такой шаг обозначит качественно-новый уровень военного сотрудничества Вашингтона и Баку на фоне интенсификации контактов между Азербайджаном и США.

Политолог отметил, что повестка визита вице-президента в Армению будет включать в себя вопрос мирного атома. По его словам, вероятно, стороны будут финализировать, либо подписывать, либо обсуждать договор «123», который даст Еревану доступ к американским ядерным технологиям. Мелконян подчеркнул, что до подписания этого соглашения заявления о том, что Армения может подписать контракт с американской компанией по постройке модульных атомных реакторов остаются беспочвенными.

Кроме того, вероятными были названы обсуждения договоренностей в сфере высоких технологий. Как отметил эксперт, на это указывает то, что большая часть встреч посл Армении в Соединенных Штатах была связана с американскими технологическими гигантами. Также он подчеркнул, что ключевой темой визита станет проект TRIP («Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»), который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой, являющейся его частью, через территорию Армении.

Также Мелконян обратил внимание на попытки армянских некоммерческих организаций поднимать тему возвращения находящихся в заключении в Азербайджане армян в преддверии визита. При этом он подчеркнул, что возвращение лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) маловероятно, тогда как шансы вернуть военнопленных у Армении есть.

Ранее Бакинский военный суд вынес приговор лидерам ныне несуществующей НКР. Пятерых человек суд приговорил к пожизненному заключению, еще двое политиков получили по 20 лет лишения свободы из-за возраста.