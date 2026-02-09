В Турции оценили прогресс на переговорах в Абу-Даби

Переговоры между Россией и Украиной в Абу-Даби показали, что движение к миру возможно при минимальном участии европейских стран. Об этом заявил РИА Новости турецкий политолог Шахин Орай.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд переговоров с участием представителей России, Украины и США. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече стороны договорились об обмене 314 военнопленными. Он также назвал переговоры «подробными и продуктивными», заметив, что ожидает «дополнительного прогресса» в ближайшее время. Позитивное движение вперед отметил и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В свою очередь турецкий политолог Шахин Орай обратил внимание на отсутствие за столом переговоров представителей европейских стран, так как они заняли жестко ангажированную позицию в конфликте.

«Переговоры в Абу-Даби показывают, что при отсутствии навязчивого европейского вмешательства стороны способны двигаться к практическим договоренностям», — констатировал эксперт.

Он также считает, что выбор Ближнего Востока, а не Европы, в качестве площадки для переговоров создал более гибкую и прагматичную среду для диалога, позволив сосредоточиться на конкретных вопросах деэскалации и безопасности, а не на символических заявлениях и санкционной риторике.

Ранее на фоне проведения мирных переговоров с участием России, Украины и США в СМИ появилась информация, что главы государств и правительств европейских стран призывают руководство ЕС назначить собственного представителя, который бы отстаивал их интересы в процессе урегулирования российско-украинского конфликта.

Публично эту инициативу поддержали премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис. По их мнению, Украине необходима помощь «в этих очень жестких переговорах».