Стало известно, кто лидирует во втором туре выборов в Португалии

Бывший генеральный секретарь Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру вышел в лидеры второго тура президентских выборов в Португалии. Об этом свидетельствуют предварительные данные министерства внутренней администрации страны после обработки около 97% бюллетеней.

Согласно опубликованной информации, Сегуру набирает более 66% голосов избирателей. Его соперник, лидер правой партии «Хватит!» Андре Вентура, получает порядка 33% голосов. Расклад голосов указывает на уверенное преимущество кандидата от социалистов.

Антониу Жозе Сегуру 63 года. Он родился в 1962 году в населенном пункте Пенамакор, расположенном недалеко от границы с Испанией. По образованию — специалист в области международных отношений. С ранних лет участвовал в политической деятельности и на протяжении всей карьеры был связан с Социалистической партией.

В разные годы Сегуру входил в состав правительства Антониу Гутерриша, который в настоящее время занимает пост генерального секретаря ООН. Он также работал депутатом Европейского парламента. С 2011 по 2014 год возглавлял Социалистическую партию, однако покинул пост после внутрипартийных выборов, на которых уступил Антониу Коште, занимавшему тогда должность мэра Лиссабона. Позднее Кошта стал премьер-министром Португалии, а затем председателем Евросовета. В последние годы Сегуру отошел от активной политики и занимался преподавательской деятельностью.

Второй тур президентских выборов был назначен после того, как в первом ни один из кандидатов не смог преодолеть порог в 50% голосов. В предыдущий раз подобная ситуация в Португалии фиксировалась в 1986 году.

Согласно законодательству страны, президент избирается путем всеобщего прямого и тайного голосования сроком на пять лет. Действующий глава государства Марселу Ребелу ди Соуза занимает пост с 2016 года и был переизбран в 2021-м. Он не принимал участия в текущей кампании, поскольку конституция не допускает занятие должности более двух сроков подряд.