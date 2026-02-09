Что произошло в мире 9 февраля: военно-политический союз и покушение на президента Грузии

9 февраля в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — заключение военно-политического союза и покушение на президента Грузии. Подробности — в материале «Рамблера».

Военно-политический союз

9 февраля 1934 года в Афинах Греция, Румыния, Турция и Югославия заключили военно-политический союз, известный как «Балканская Антанта» или Балканский пакт. Союз был создан для сохранения послевоенного баланса сил на Балканах. Среди ключевых условий договора — взаимная поддержка в случае нападения на одну из стран-участниц со стороны другого балканского государства, не входящего в союз. Это касалось Болгарии и Албании. Также участники обязались не нападать друг на друга. Остальные члены союза в случае нападения на одну из стран союза со стороны европейской державы, поддержавшей другое балканское государство, должны были прийти на помощь пострадавшей стороне.

Покушение на президента Грузии

9 февраля 1998 года на президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе было совершено покушение в Тбилиси. На набережной реки Куры правительственный кортеж подвергся обстрелу из автоматического оружия и армейских гранатометов. Первая граната взорвалась перед автомобилем, а вторая пробила моторный отсек бронированного Mercedes S-класса. В ходе перестрелки погибли два телохранителя главы государства и один нападавший, а сам Шеварднадзе получил незначительные травмы.

Австрия объявила войну Турции

9 февраля 1788 года Австрия вступила в войну с Турцией. Это случилось после того, как в 1787 году Османская империя начала боевые действия против России, и Австрия решила помочь своему союзнику. Началась Австро-турецкая война 1788–1791 годов, целью которой было отвоевание австрийцами турецких земель на Балканах. По итогам конфликта Австрия отдала туркам Белград и другие занятые территории, получив взамен крепость Оршова и два города на границе с северной Боснией.

В Москве подписан важный договор между рядом стран

9 февраля 1929 года в Москве, при участии заместителя наркома по иностранным делам Советского Союза Максима Литвинова, был подписан договор между СССР, Польшей, Румынией, Латвией и Эстонией, который предусматривал отказ от войны как средства национальной политики. Этот договор получил название «Протокол Литвинова».

Чемпионат мира по фигурному катанию

9 февраля (28 января по старому стилю) 1896 года в Юсуповском саду Санкт-Петербурга прошел первый в истории международный турнир по фигурному катанию. Мужчины соревновались в одиночном катании. В состязаниях приняли участие четыре спортсмена: австрийский фигурист Густав Хюгель, немец Гильберт Фукс и российские спортсмены Георгий Сандерс и Николай Подусков. Победителями турнира стали более опытные зарубежные фигуристы. Золото завоевал Гильберт Фукс, серебро досталось Густаву Хюгелю. Третье место занял Георгий Сандерс, четвертым стал Николай Подусков. В номинациях «школа конькобегания» и «произвольные фигуры» также лидировали Фукс и Хюгель.