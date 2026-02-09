Пока вы спали: роль ИИ для армии РФ и новая схема мошенников

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО признал вину

В аэропорту Шереметьево экстрадированный из Армении Ваге Хачатрян, проходящий по делу о хищении средств у военнослужащих СВО, признал свою вину и заявил о раскаянии.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, он входил в крупное преступное сообщество, действовавшее с 2022 года и наживавшееся на бойцах, следовавших через аэропорт в отпуск или на лечение.

Участники схемы завышали цены на такси, вводили жертв в заблуждение, вымогали деньги и даже привлекали к преступлениям отдельных сотрудников правоохранительных органов.

МВД: мошенники обновили схему перевода денег на "безопасный счет"

Мошенники начали использовать новую схему хищения средств, прикрываясь якобы взломом аккаунта на портале «Госуслуги» и требуя перевести деньги на так называемый «безопасный счет».

Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленники представляются администраторами сервиса и «силовиками», вынуждая жертву установить поддельное приложение и ввести в него данные о своих сбережениях и банковской карте.

После выполнения этих действий и удаления программы человек полностью теряет все накопления, поэтому в МВД советуют не реагировать на подобные звонки и требования.

Стармер может подать в отставку в ближайшую неделю

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, по данным источников, может лишиться своего поста уже в ближайшие дни на фоне внутрипартийного кризиса.

Об этом сообщает ТАСС.

Скандал разгорелся после назначения Питера Мандельсона послом в США — политика, чье имя связывают с Джеффри Эпштейном, что уже привело к отставке главы аппарата премьера и вызвало резкое недовольство в Лейбористской партии.

Сейчас в окружении Стармера обсуждают либо его добровольный уход, либо сценарий давления со стороны министров, тогда как вероятность его отставки в течение недели оценивается как крайне высокая.

К конфликту на Украине был интерес со стороны Великобритании

Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что мирное урегулирование на Украине весной 2022 года было сорвано из-за вмешательства Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

Глава РФПИ подчеркнул, что, по словам Бабиша, к продолжению конфликта существовал прямой интерес, а действия Лондона сыграли решающую роль в срыве переговоров.

Дмитриев добавил, что эту версию ранее подтверждал и руководитель украинской делегации на переговорах.

Генштаб ВС РФ раскрыл роль ИИ для армии

В Генштабе ВС РФ заявили, что искусственный интеллект становится ключевым фактором в достижении военного превосходства и уже меняет подходы к ведению современных конфликтов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерал-полковника Василия Трушина, нейросети ускоряют принятие решений, повышают ситуационную осведомленность и компенсируют ограничения человека при обработке больших объемов данных.

Он отметил, что ИИ уже используется в беспилотниках, ударных платформах, артиллерии и системах анализа видеопотоков, однако остается лишь инструментом поддержки, а не заменой командиру.