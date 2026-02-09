Заказ серной кислоты обнаружили в документах по делу Эпштейна

Крупный заказ серной кислоты значится в опубликованных документах по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, химикат мог использоваться для системы по опреснению воды, следует из обнародованных данных минюста США.

Крупный заказ серной кислоты был обнаружен в опубликованных документах, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИА «Новости». По данным минюста США, химикат могли использовать для системы опреснения воды на островах, принадлежащих Эпштейну.

В одном из документов, датированном 6 декабря 2018 года, фирма LSJE LLC, связанная с Эпштейном, запрашивает у компании Gemini Seawater Systems 330 галлонов, или около 1250 литров, серной кислоты. В документе также упоминается заказ на оборудование для обратного осмоса и сопутствующие материалы.

Ранее в июне 2018 года эта же фирма предлагала сотруднику Эпштейна Брайсу Гордону услуги по проектированию и установке установки опреснения морской воды на острове Грэйт Сейнт Джеймс с использованием серной кислоты. В похожем отчете за февраль 2014 года упоминался ремонт аналогичной системы на острове Литтл Сейнт Джеймс, где также применяли этот химикат.

Эпштейну в 2019 году были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, а в июле того же года он был найден мертвым в тюрьме. Следствие пришло к выводу о самоубийстве.

