Стармер проведёт экстренную встречу после слухов об отставке

Британский премьер-министр Кир Стармер проведёт экстренную встречу с членами парламента от Лейбористской партии 9 февраля. Об этом сообщает телеканал GBN.

Мероприятие состоится на фоне разрастающегося скандала вокруг бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, уличенного в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Ожидается, что Стармер выступит с обращением и ответит на вопросы о своём положении как лидера партии.

Также ряд местных СМИ предполагают о скорой отставке премьера из-за скандала.

Напомним, накануне глава аппарата премьера Морган Максуини подал в отставку из-за ситуации с Мандельсоном. Скандал вспыхнул после публикации Министерством юстиции США новых материалов по делу Эпштейна, что поставило под угрозу политическую стабильность в правящей партии.