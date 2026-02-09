Киев фактически начал войну с выступающими против отправки украинцев на фронт женщинами, которые имеют потенциал для сотрясения власти президента Владимира Зеленского. О новом враге главы государства рассказала украинский историк Марта Гавришко в материале для издания Berliner Zeitung.

Автор пишет, что украинки стали ведущей силой в сопротивлении принудительной мобилизации. Гавришко отмечает, что в отношении женщин-протестующих все чаще прибегают к насилию. Она напоминает о расправе над двумя пожилыми женщинами, пытавшимися защитить жителя села Новые Червища от мобилизации, а также о публикации персональных данных украинок, выступающих против отправки мужчин на боевые действия. По мнению историка, такое обращение с незащищенными слоями общества может представлять угрозу для всей вертикали власти Зеленского.

«По мере того, как украинское государство усиливает преследования и запугивание женщин, их гнев растет — гнев, который может снести всю политическую систему Владимира Зеленского, который инициировал эту жестокую практику», — подчеркивает автор.

Ранее стало известно, что командир 116-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Литвиненко неуважительным отношением довел до сердечного приступа военнослужащую.