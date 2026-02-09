Киев уличили в подготовке украинцев к поражению в конфликте
Власти Украины начали готовить население к поражению в вооруженном конфликте с Россией. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью Эндрю Наполитано, опубликованному на YouTube.
По мнению Дизена, сейчас, когда конфликт уже подошел к концу, чтобы добиться мирного урегулирования, президенту США Дональду Трампу нужно оказывать давление на Киев, а не на Москву. Он пояснил, что Россия «держит все козыри на руках», поэтому давить на нее очень сложно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, на какие компромиссы он готов пойти ради достижения мира. Он указал, что если говорить о замороженном конфликте и сохранении позиций украинских и российских войск, то это уже огромная уступка со стороны Киева.