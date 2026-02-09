Власти Украины начали готовить население к поражению в вооруженном конфликте с Россией. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью Эндрю Наполитано, опубликованному на YouTube.

«Заявления из Киева часто могут показаться иррациональными. <…> Но тот факт, что на Украине начали говорить о необходимости подготовки к тяжелым компромиссам, показывает, что там готовят общественность к тому, что я охарактеризовал бы как унизительное поражение», — считает он.

По мнению Дизена, сейчас, когда конфликт уже подошел к концу, чтобы добиться мирного урегулирования, президенту США Дональду Трампу нужно оказывать давление на Киев, а не на Москву. Он пояснил, что Россия «держит все козыри на руках», поэтому давить на нее очень сложно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, на какие компромиссы он готов пойти ради достижения мира. Он указал, что если говорить о замороженном конфликте и сохранении позиций украинских и российских войск, то это уже огромная уступка со стороны Киева.