В Бельгии раскрыли контакты России и НАТО

Контакты России с НАТО сохраняются. Речь идет о связях по дипломатическим и военным линиям, о чем в интервью журналистам РИА Новости рассказал посол России в Бельгии Денис Гончар.

По его словам, посольство остается пунктом экстренной связи с российской стороны, и НАТО об этом в курсе. Дипломат уточнил, что контакты по большей части касаются вопроса деэскалации при конкретных инцидентах.

Впрочем, говорить о готовности руководства Североатлантического Альянса к возобновлению равноправного содержательного диалога рано, считает Гончар. Курс НАТО продолжает быть глубоко конфронтационным. Кроме того, он усугубляется «личной русофобией первых лиц международного секретариата», добавил посол.

«Вашингтон с приходом (президента США — прим. «Ленты.ру») Дональда Трампа возобновил диалог с Россией, схожие призывы уже звучат от лидеров даже наиболее жестко настроенных европейских столиц. Несмотря на это, изменений подходов в Брюсселе мы не видим», — констатировал представитель дипведомства.

Ранее Денис Гончар отметил, что у ЕС уйдут десятилетия для обретения оборонного суверенитета от США.