Партия первой женщины-премьера Японии взяла власть в парламенте

Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) одержала убедительную победу на досрочных выборах в Палату представителей парламента. Об этом свидетельствуют окончательные результаты, опубликованные телеканалом NHK.

Согласно данным, ЛДПЯ получила 316 мест из 465, что обеспечило ей индивидуальное большинство в нижней палате. Это означает, что партия впервые более чем за год восстановила единоличный контроль и сможет самостоятельно назначать председателей комитетов и ускорять принятие законов.

Вместе с коалиционным партнёром, «Обществом обновления Японии» (36 мест), правящая коалиция преодолела порог в две трети голосов. Они необходимы для преодоления вето верхней палаты и инициирования изменений в Конституции.

Обе партии значительно укрепили свои позиции по сравнению с составом парламента до роспуска. С октября 2025 года ЛДПЯ и правительство возглавляет Санаэ Такити — первая женщина на посту премьер-министра в истории Японии.