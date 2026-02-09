Британия рассматривает возможность продажи нефти с захваченных танкеров

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили изучает возможность изъятия и продажи нефти с захваченных танкеров.

Такую информацию со ссылкой на источники приводит британская газета The Times. Издание отмечает, что Хили таким образом рассчитывает компенсировать затраты на содержание этих танкеров.

«...Длительное удержание танкера может обойтись в миллионы фунтов стерлингов, а если будет конфисковано несколько судов, налогоплательщикам придётся понести значительные расходы», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о российском капитане контейнеровоза Solong, которого суд в Лондоне приговорил к шести годам тюрьмы.