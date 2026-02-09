$77.0591.05

Раскрыта единственная страна Европы без военных поставок Киеву

РИА "ФедералПресс"

Венгрия остается единственной европейской державой, не предоставившей Украине ни единой единицы вооружения. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с грузинским телеканалом «Рустави 2».

«Таким образом, мы дали всем венгерский ответ, который в конечном итоге оказался успешным и помог укрепить и развить страну даже во времена кризиса», – отметил дипломат.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Будапешт стремится избежать вовлечения в конфликт между Россией и Украиной. Одновременно с этим он особо выделил, что Венгрия последовательно выступает за скорейшее установление мира.

Напоминаем, ранее Будапешт отказался от участия в финансировании Украины.