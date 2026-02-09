Раскрыта единственная страна Европы без военных поставок Киеву

Венгрия остается единственной европейской державой, не предоставившей Украине ни единой единицы вооружения. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с грузинским телеканалом «Рустави 2».

«Таким образом, мы дали всем венгерский ответ, который в конечном итоге оказался успешным и помог укрепить и развить страну даже во времена кризиса», – отметил дипломат.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Будапешт стремится избежать вовлечения в конфликт между Россией и Украиной. Одновременно с этим он особо выделил, что Венгрия последовательно выступает за скорейшее установление мира.

Напоминаем, ранее Будапешт отказался от участия в финансировании Украины.