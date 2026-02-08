Дерзкие высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о России свидетельствуют об упадке Запада. Такое мнение выразил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Посмотрите на заместителя председателя Европейской комиссии Каллас. Послушайте ее, потому что именно из ее уст и льется эта истерия. Я уверен, что она сама не понимает, зачем истерит», — заявил он.

Вольф считает, что Каллас позволяют заниматься демонизацией РФ, поскольку это — единственный способ для Запада попытаться скрыть собственный упадок. «Все это показывает степень отчаяния, в которой они находятся», — констатировал эксперт.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высмеял Каллас за заявления о якобы вторжениях России в другие страны.