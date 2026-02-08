Вопрос о членстве Украины в ЕС не будет компенсацией за понесенные ею издержки и потери в ходе спецоперации. Об этом пишет автор французского портала AgoraVox.

По мнению журналиста, украинцам внушают то, что они вскоре станут полноправными членами «большой европейской семьи».

«Однако реальность бесконечно далека от идиллической картины. По правде говоря, Брюссель никогда всерьез не рассматривал вопрос о принятии этой страны в свои ряды», — констатирует автор.

Уточняется, что власть в Киеве является лишь инструментом западной политики, который направлен на сдерживание России и сохранение всерьез пошатнувшейся репутации НАТО. Журналист пишет, что по факту Украина теряет сотни тысяч людей, территории и целое поколение молодежи.

Как считает автор, западноевропейские столицы не чувствуют себя «обязанными киевскому режиму с этической точки зрения». Их в большей степени тревожит состояние собственных бюджетов. Украина в ее нынешнем виде в моменте оказалась бы ключевым потребителем общеевропейских ресурсов, добавил корреспондент.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинцы отчаянно бегут из страны из-за принудительной мобилизации.