Раттанзи: за убийством сына Каддафи могли стоять разведки Британии и Франции
За убийством сына Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама могли стоять британская и французская разведки.
Ведущий RT Афшин Раттанзи сообщил, что об этом ему рассказали источники.
«Буквально на днях стало известно об участии DGSE (французского аналога MI6) в замыслах по убийству таких лидеров, как президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, глава Мали Ассими Гойта», — напомнил Раттанзи.
Ранее стало известно, что в Ливии погиб сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам.
Его не будут хоронить до окончания расследования его убийства.
Адвокат сына Каддафи подтвердил его гибель в результате нападения
Адвокат сына Каддафи заявил RT, что Саифа аль-Ислама убили из-за политики, он собирался участвовать в выборах