Раттанзи: за убийством сына Каддафи могли стоять разведки Британии и Франции

За убийством сына Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама могли стоять британская и французская разведки.

Ведущий RT Афшин Раттанзи сообщил, что об этом ему рассказали источники.

«Буквально на днях стало известно об участии DGSE (французского аналога MI6) в замыслах по убийству таких лидеров, как президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, глава Мали Ассими Гойта», — напомнил Раттанзи.

Ранее стало известно, что в Ливии погиб сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам.

Его не будут хоронить до окончания расследования его убийства.

Адвокат сына Каддафи подтвердил его гибель в результате нападения

Адвокат сына Каддафи заявил RT, что Саифа аль-Ислама убили из-за политики, он собирался участвовать в выборах